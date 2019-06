Regno Unito, il sindaco Khan risponde a Trump: rappresenti l’ultradestra nel mondo

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha risposto al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nei giorni scorsi lo aveva definito “perdente” al suo arrivo nella capitale britannica, per la visita di Stato.

Non si è lasciata attendere la risposta del sindaco di Londra, che gode del supporto dei londinesi, il quale ha definito Donald Trump il volto dell’ultradestra mondiale. Un “poster boy” come in altri paesi europei, Khan cita l’Ungheria, l’Italia e la Francia come esempi di presenza simile all’interno del panorama politico.

Il sindaco dei Labour, figlio di immigrati pakistani, ha utilizzato un’intervista alla BBC per rispondere al Presidente Trump, ancora al centro delle cronache per la visita di Stato, con gli incontri con la Regina e Theresa May.

Proprio Trump ha scatenato altre polemiche per il trattamento, fuori dal protocollo, che ha riservato alla regina Elisabetta, con una stretta di mano fuori dall’ordinario che ha fatto il giro del mondo. Oggi ci sono molte proteste a Londra contro Trump, per le sue posizioni politiche ed il rigetto sul “cambiamento climatico”.