Rifiuti, 10mila tonnellate illegali: arresti in Lombardia, Veneto e Campania

I carabinieri del Nos hanno effettuato degli arresti in merito allo smaltimento illecito di rifiuti, che riguardavano tutta la penisola, ma che operavano in particolare in Veneto, Lombardia, Campania ed alcune regioni del centro-Italia.

Le forze dell’ordine hanno sgominato diverse associazioni criminali che avevano smistato oltre 10 tonnellate di rifiuti illeciti, con discariche abusive ed altre tecniche di smaltimento.

A dare l’ordine per gli arresti è stato il gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Dda, che ha seguito diverse associazioni mafiose che operavano in traffico illecito di rifiuti, smaltimento abusivo ed intestazione fittizia di beni. I rifiuti arrivavano da vari impianti da tutta Italia.

Non è ancora chiaro come si procederà con gli impianti abusivi e come si cercherà di sistemare la situazione che è stata creata da queste associazioni criminali. Alcuni rifiuti potrebbero essere stati smaltiti in vari territori, rendendo difficile la loro localizzazione.