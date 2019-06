Sudan, morte 35 persone durante attacchi militari

Non si placano le tensioni in Sudan, con i manifestanti che hanno iniziato a costruire delle barricate nella zona di Khartoum, rimanendo così esposti ad attacchi dei militari, che nella notte hanno provocato 35 vittime.

L’attacco è stato portato avanti dalle forze di sicurezza del Sudan, come hanno riferito gli organizzatori delle proteste, che chiedono un governo civile e non militare, dopo la caduta del presidente Omar al Bashir nell’aprile scorso. Si chiede il trasferimento dei poteri dalla giunta militare ad un governo civile, da eleggere democraticamente.

La repressione delle forze militari è notevole, ma le proteste degli oppositori non si fermano, con uno dei leader della protesta, Nazim Sirraj, che ha sfidato il governo militare anche sulla festa della fine del Ramadan. Infatti il governo chiedeva di iniziare le celebrazioni domani, ma gli oppositori hanno festeggiato in migliaia la festa Eid el Fitr nella giornata di oggi. Secondo un portavoce degli organizzatori, il governo voleva tenere le persone a casa, dopo l’attacco di ieri e per questo non voleva celebrazioni.