Avellino, maltrattamenti in una scuola per infanzia: quattro insegnanti arrestati

Un grave episodio di violenza ad Avellino, dove in una scuola per l’infanzia sono stati rilevati dei maltrattamenti ai bambini, con anche accuse di violenza sessuale. Gli episodi sarebbero accaduto in un istituto di Solofra.

I carabinieri hanno arrestato quattro insegnanti di età compresa tra 46 e 66 anni, accusati di violenze su minori e maltrattamenti. Sono tutti residenti in Campania, tra le province di Avellino e Salerno. Per un insegnante ci sarebbe l’accusa di violenza sessuale, mentre per gli altri si trattarebbe di maltrattamenti.

Ad emettere le misure cautelari è stato il gip del Tribunale di Avellino, dopo che era arrivata una richiesta dalla Procura di Avellino. Le indagini sono andate avanti mesi, fino a quando si è avuta la prova delle violenze sui minori, che ha permesso di poter procedere verso i quattro insegnanti, che operavano nell’istituto da anni.