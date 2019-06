Eutanasia, il M5S presenta un disegno di legge in Commissione

A sorpresa il Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge sul tema dell’eutanasia alla Commissione alla Camera, dopo le discussioni degli ultimi giorni sul caso olandese di Noa Pothoven.

“Bisogna compiere un passo in avanti in termini di diritti civili”, queste le parole ufficiali del M5S, con le quali presentano il loro progetto di legge, che farà sicuramente discutere, anche per le posizioni discordanti con il leader della Lega, Matteo Salvini. Secondo alcuni esponenti del Movimento, l’opinione pubblica è sempre più favorevole alla proposta di una “dolce morte”, il più possibile dignitosa.

I firmatari della legge sono Doriana Sarli e Giorgio Trizzino, che si aggiunge ad altre proposte di legge, fatte anche da altri gruppi, come LeU, ma mai portate avanti. Sarà compito delle Commissioni Giustizia ed Affari Sociali di uniformare le quattro proposte di legge in un unico testo, per poi portarlo in Aula.

“Il soggetto di maggiore età, capace di intendere e volere, ma sottoposto ad una condizione terminale ed irreversibile, tale da procurargli sofferenze evidenti, può chiedere di sottoporsi al suicidio assistito od al trattamento eutanasico”, questo si legge nell’articolo 3 della proposta di legge.

Nel testo si ripete più volte la questione della “libera scelta”, nel caso in cui il soggetto sia capace di decidere in maniera autonoma. Un passo in avanti rispetto al testamento biologico approvato negli anni scorsi e che va a scontrarsi col dibattito pubblico sull’eutanasia, emerso dopo il caso della ragazza olandese.