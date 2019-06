Ex Ilva, Arcelor-Mittal chiede la cassa integrazione per 1.400 dipendenti: pesa crisi mercato

Il colosso Arcelor-Mittal, che aveva rilevato l’ex Ilva alcuni mesi fa, ha annunciato un piano di cassa integrazione per 1.400 lavoratori, per 13 settimane, a causa di una crisi di mercato, come comunicato dall’amministratore delegato.

Il piano non riguarda gli investimenti sul piano industriale ed ambientale, ma è una misura presa dall’azienda a livello europeo, a causa di condizioni critiche nel mercato, anche per le numerose importazioni di acciaio. La misura riguarda anche l’ex Ilva, che passerà da una produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio a 5 milioni, con conseguente eccesso di personale, che sarà messo in cassa integrazione, per ora di 13 settimane.

L’azienda ha informato le Organizzazioni Sindacali per informarle di questa decisione, saranno comunicati maggiori dettagli nell’incontro previsto per domani 6 giugno.

L’amministratore delegato di Arcelor-Mittal ha dichiarato che l’azienda è stata costretta dalle criticità del mercato a ridurre la sua produzione, ma la misura rimane temporanea, perché il mercato dell’acciaio è “ciclico”. Sono diversi i fattori che stanno penalizzando l’acciaio europeo nell’ultimo periodo, soprattutto un mercato in calo da diversi mesi, anche per la Germania, che è leader del settore automotive e quindi regola il fabbisogno di acciaio in Europa.