Fiorentina a Commisso, accordo da 165 milioni con Della Valle

C’è l’accordo tra Commisso e la famiglia Della Valle per la vendita della Fiorentina, sulla base di 165 milioni di euro. Con questa vendita finisce l’era Della Valle dopo 17 anni, i comunicati ufficiali sono attesi per giovedì, quando verrà annunciato il closing.

L’incontro è durato 2 ore tra Commisso e Della Valle, nella sede di Tod’s a Milano, durante il quale è stato raggiunto un accordo per 165 milioni di euro. Commisso era in Italia insieme al suo braccio destro, Joe Barone, che lo ha accompagnato nello studio di Carlo Montagna, avvocato che fa parte del Cda della Fiorentina. Commisso è poi uscito da un ingresso secondario per depistare i cronisti che stavano aspettando fuori lo studio. Già nelle scorse settimane si era dato per fatto l’accordo, segno che le due parti lavorano da molto.

Domani saranno previsti nuovi incontri, ma non con il sindaco Nardella: “Chiunque prenda la società – ha affermato il sindaco – noi faremo la nostra parte. Speriamo si portino avanti gli obiettivi di ristrutturazione e tutto quello che fa parte del progetto sportivo”.

Intanto Chiesa è conteso tra Juventus ed Inter, che stanno provado a prenderlo e presumbilmente l’operazione si chiuderà dopo il passaggio di proprietà.