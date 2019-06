Gela, esplode bombola di gas al mercato: sette feriti, due gravi

Una bombola di gas è esplosa al mercatino di via Madonna del Rosario, a Gela, vicino un camion di vendita alimentare, nello specifico specializzato in polli allo spiedo. Sette le persone ferite, due delle quali sarebbero in gravi condizioni.

Lo scoppio è avvenuto nell’ora di punta, quando c’erano centinaia di persone al mercato, complice, forse, il caldo arrivato in queste ore in molte zone dell’Italia. La bombola di gas sarebbe esplosa dopo un principio di incendio, ancora non è chiaro da cosa siano partite le fiamme.

La forte esplosione ha investito tre persone che erano li vicino, a lavorare sul furgone, di cui una è una donna in gravi condizioni. L’incidente è accaduto a mezzogiorno, quando ancora c’era molta gente per la strada. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, con il 118 e le forze dell’ordine che hanno cercato di ristabilire la calma e soccorrere i feriti.

Secondo alcuni testimoni ci sarebbero persone che sono fuggite con gli abiti in fiamme, per via della molta confusione che si era generata. Difatti è probabile che si sia pensato anche ad un attentato. I feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Palermo, gli altri sono all’ospedale di Gela.