Napoli, Insigne: “Tradimento se Sarri va alla Juve”

Dal ritiro della Nazionale ha parlato l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, sulla possibilità che Maurizio Sarri finisca sulla panchina della Juventus, come le ultime voci fanno intendere, dopo l’addio di Massimiliano Allegri e la smentita di Pep Guardiola, che rimarrà al City.

“Sarri alla Juve sarebbe un tradimento, per noi napoletani ha fatto tanto, è un professionista. Se andrà alla Juve farà male, perché per noi ha dato tutto ed anche a me ha dato tanto”, queste le parole di Insigne sul futuro di Sarri, fresco vincitore dell’Europa League.

La Nazionale è impegnata al debutto per le qualificazioni europee con la Grecia, ma durante la conferenza stampa l’argomento principale è stato Maurizio Sarri. Il Napoli si era congratulato con l’allenatore per la vittoria in Europa League.

“Vuole tornare in Italia ma spero cambi idea. Dovremo fare una bella annata, vogliamo vincere, anche in Champions siamo andati vicini al passaggio del turno”, ha concluso Lorenzo Insigne.