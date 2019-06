PS5, non ci saranno due versioni di console: nella versione base ci sarà l’SSD di serie

Nelle scorse settimane sono emersi dei dettagli sulle specifiche tecniche della PlayStation 5, che avrebbe un SSD come disco interno. Non ci sarebbero però due versioni diverse della console (una con SSD ed una senza), ma l’SSD sarebbe “di serie”.

A confermarlo è stato il CEO di Sony, che dichiara che non ci saranno due versioni della stessa console e nessun modello economico con hard disk meccanico.

Il disco SSD che sarà installato sulla PS5 avrà una struttura personalizzata creata ad hoc dalla Sony, per sfruttare a pieno le potenzialità della console. Non è ancora chiaro quando uscirà la nuova console, presumibilmente dovrebbe essere presentata nel 2020 ed avrà il supporto al 4K 120 Hz.

Alcune case di sviluppo avrebbero già ricevuto dei dettagli su come programmare secondo i nuovi standard per la PS5, con alcune esclusive che potrebbero uscire direttamente sulla nuova console, come per esempio Last of Us II.