Sblocca cantieri, il Senato ha approvato l’emendamento sui sub-appalti: soglia al 40%

Dopo una settimana di polemiche sul decreto Sblocca-cantieri, è arrivata l’approvazione in Senato del superemendamento della Lega, che era stato contestato dal M5S per via della sospensione del Codice degli appalti per due anni.

Rimane la sospensione per due anni su alcuni punti del Codice degli appalti, un compromesso rispetto alle critiche del M5S sulla norma precedente. Inoltre il decreto prevede che la soglia di sub-appalto sia fissata al 40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori. Per ora sono sospese alcune verifiche in merito alla gara per il subappaltatore, fino ad una completa revisione del codice.

Per gli importi da 40 mila a 150 mila euro è previsto un affidamento diretto, senza passare per la gara, previa visualizzazione di almeno tre preventivi e con la presenza di cinque operatori economici. Da 150 mila euro a 350 mila euro gli operatori economici diventano dieci, mentre fino ad un milione di euro è richiesta una negoziazione con 15 operatori economici. Sopra il milione di euro rimangono le normative europee per i bandi di gara.