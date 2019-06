Sea Watch: “Gommone al largo della Libia, molte persone in acqua”

L’Ong tedesca ha riferito che ci sarebbe un gommone al largo della Libia in difficoltà, con circa 80 persone a bordo, alcune delle quali sarebbero in acqua. Il gommone in avaria è stato avvistato dal velivolo della Sea Watch, il “Colibrì”, a circa 52 miglia dalle coste libiche.

A darne notizia è stata la Sea Watch, in un tweet nel quale avvisa che ci sono persone in acqua, con “alta probabilità di dispersi e morti annegati”. Dopo aver lanciato l’allarme hanno risposto 2 mercantili e la Guardia Costiera libica, che è ora sul posto. La Sea Watch già nelle scorse settimane aveva segnalato altre imbarcazioni in avaria, con polemiche con la Marina Militare.

Negli ultimi giorni sono state salvate oltre 350 persone da delle motovedette di Malta, che hanno soccorso tre barconi partiti dalla Libia. Lo riferiscono fonti maltesi, che hanno definito gli ultimi giorni i “più impegnativi nella storia recente dell’isola sul fronte migranti”. Le persone erano nella zona Sar maltese, ed erano state segnalate dall’applicazione Alarm Phone.