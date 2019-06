Cristiano Ronaldo, l’accusa di stupro non è stata ritirata

Contrariamente a quanto uscito ieri sul ritiro dell’accusa di stupro, il legale della ragazza ha affermato che è stata ritirata dalla corte di Las Vegas perché ne è stata formalizzata un’altra alla corte federale. Non ci sarebbe una chiusura della vicenda, dunque, e l’attaccante della Juventus rischia un processo.

Kathryn Mayorga accusa Cristiano Ronaldo di stupro per dei fatti risalenti al 2009, come riferito dal suo legale a Bloomberg, la denuncia non è stata ritirata in toto, ma è solo cambiata la corte di competenza. La prima denuncia era stata formalizzata lo scorso 27 settembre 2018, quando la ragazza si era recata dalle autorità degli Stati Uniti sostenendo che aveva subito degli abusi e 375mila euro per tacere.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha sempre negato le accuse, sostenendo che il rapporto avuto con la ragazza fu consensuale. Ora sarà la corte federale a giudicare il caso.