Dazi, non c’è l’accordo tra Usa e Messico

Nessun accordo sui dazi tra Usa e Messico, nonostante il Presidente Trump abbia parlato di progressi, che però non sono abbastanza. C’è stato un incontro alla Casa Bianca tra le due delegazione dei paesi, ma si è concluso senza un accordo.

La minaccia di Trump è concreta, con il 5% dei dazi sulle merci importate dal Messico che potrebbe partire a breve, fino ad arrivare ad un 25% nei prossimi mesi, se il governo messicano non prenderà contromisure alla migrazione verso gli Stati Uniti.

A darne informazioni è stato lo stesso Trump, che in questi giorni si trova a Londra per la visita di Stato, con un tweet nel quale ha definito l’incontro produttivo ma non ancora soddisfacente per chiudere un accordo. Le trattative tra le due delegazioni riprenderanno oggi, se non si arriverà ad un accordo, da lunedì partiranno i dazi al 5%. Per Trump più saliranno i dazi, maggiori sarà il numero di società che si sposterà negli Stati Uniti.