Google Stadia, rivelati data di uscita, prezzo e giochi compatibili: c’è Destiny 2

Oggi alle 18:00 ora italiana la nuova piattaforma Google Stadia verrà presentata ufficialmente, ma grazie ad un leak sono state pubblicate online alcune interessanti informazioni sul progetto streaming. A riferirlo è stato il quotidiano canadese LaPresse, che ha elencato tutti i dettagli, con alcune notizie che erano già emerse nei mesi scorsi.

Il primo elemento riguarda l’abbonamento “Pro”, che costerà 9 euro al mese e permetterà di giocare ad alcuni titoli in 4K a 60 fps. Tra i giochi che saranno nel catalogo ci sarà Destiny 2, oltre ad Assassin’s Creed Odyssey, The Division 2, DOOM e la saga di Tomb Rider. Ci saranno anche altri giochi più datati inclusi nell’abbonamento, mentre per quelli di ultima uscita probabilmente ci sarà un costo diverso al mese.

Per poter utilizzare Google Stadia sarà necessario, almeno all’inizio, avere una chiavetta Chromecast, mentre in futuro si potrà accedere tramite Chrome da qualsiasi dispositivo. È prevista una “versione di lancio” a 126 dollari, che comprenderà un GamePad Google, una chiavetta ChromeCast Ultra e tre mesi di abbonamento “Pro”.

Il lancio ufficiale è previsto per il 9 novembre in 14 paesi, con una richiesta di connessione minima di 10 Mbps in download ed 1 Mbps in upload, mentre per chi vuole una grafica 4K saranno necessari 35 Mbps in download.