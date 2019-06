Con la PS5 non verranno abbandonati i single player dalle grandi storie

Il presidente della Sony, Jim Ryan, ha parlato del futuro della PlayStation 5, che non abbandonerà i grandi titoli basati su un tessuto narrativo apprezzato dagli utenti, come è stato con le ultime esclusive di “God of War”, “Horizon Zero Dawn” e “Spider-Man”.

In un periodo nel quale la maggior parte dei videogiochi è basato sul multiplayer, le esclusive single player che hanno avuto successo su PS4, saranno confermate anche sulla nuova console next-gen, abbinando grafica, gameplay e trama narrativa. Un altro esempio di titolo che ha avuto molto successo è l’ultimo episodio di Uncharted 4 “Fine di un Ladro”.

“Questi videogiochi continueranno a far parte del nostro DNA, è un genere che non abbandoneremo”, ha dichiarato Jim Ryan, che comunque non si dice contrario ai giochi multiplayer che stanno spopolando ultimamente, da Fortnite ad Apex Legends, ma anche FIFA 20 e GTA V. Col passare del tempo iniziano ad uscire sempre maggiori dettagli sulla nuova PS5, nonostante Sony abbia rinunciato alla sua presenza all’E3 2019, dove sarà presente solo Microsoft per quanto riguarda le console.