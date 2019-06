Legnano, il sindaco leghista arrestato ha ritirato le dimissioni: “Non possiamo aspettare i tempi dei processi”

Il sindaco della Lega di Legnano, Giambattista Fratus, ha ritirato le dimissioni che aveva presentato lo scorso 16 maggio, dopo essere stato arrestato per corruzione e turbativa d’asta. Al momento Fratus si trova ai domiciliari, ma vuole continuare a lavorare per la città come sindaco.

“Abbiamo fiducia in Giambattista Fratus – ha dichiarato Paolo Grimoldi, segretario della Lega in Lombardia – era la decisione giusta da prendere. Fiducia nella giustizia, ma il comune di Legnano ed i cittadini che hanno eletto il loro sindaco non possono attendere i tempi lunghi della giustizia”.

Una scelta condivisa, dunque, quella del sindaco di ritirare le sue dimissioni da primo cittadino, con ora che potrà continuare il suo lavoro amministrativo, nonostante la limitazione degli arresti domiciliari. In attesa che si svolga il processo e si faccia chiarezza sulla sua posizione.