Michelin ha creato un pneumatico che non si buca

Una rivoluzione dopo 10 anni di ricerca, con la produzione di uno pneumatico senza aria dentro, creato dalla Michelin insieme a General Motors. Il prototipo sarà soggetto a test, per verificarne l’efficacia ed il possibile utilizzo.

Per vederlo in strada bisognerà aspettare il 2024, con Michelin e General Motors che hanno firmato un’intesa per la ricerca di cinque anni, per portare il prototipo su strada. La sperimentazione al momento è stata effettuata sul modello elettrico di Chevrolet, mentre nei prossimi anni sarà provato con i veicoli americani Bolt.

Il prototipo è denominato Uptis, una rivoluzione perché è senza aria, il primo al mondo con questa caratteristica. I vantaggi sono molti, soprattutto per le imprese che lavorano con veicoli, che vedono ottimizzare i tempi per la manutenzione ed aumentando, quindi, la produttività. Sono circa 200 milioni di pneumatici smantellati ogni anno a causa di forature.