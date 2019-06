Moody’s: minibot un passo verso Italexit. Debito italiano salirà ancora

L’agenzia di rating Moody’s ha rilasciato alcune note ufficiali di commento sulla situazione italiana, dopo lo scambio di lettere con la Commissione europea, affrontando il tema dei minibot e del debito pubblico italiano.

“Il debito italiano continuerà a salire, le stime del governo italiano del deficit al 2,1% non sono credibili”, afferma Moody’s, secondo la quale il deficit per il 2019 sarà del 2,6%, mentre nel 2020 sarà al 2,7%. L’agenzia di rating pone come passaggio importante la prossima manovra di bilancio per il 2020, dove si potrà valutare la credibilità economica dell’Italia.

Sui minibot arriva un giudizio pesante da parte di Moody’s, che li considera un rischio che potrebbe portare all’uscita dell’Italia dalla zona euro. I minibot erano stati approvati all’unanimità in Parlamento (con errore di voto delle opposizioni) e sono una chiara minaccia per l’economia italiana.

In sostanza l’idea del governo è quella di pagare i debito della PA con i minibot, che potrebbero diventare una moneta parallela. “C’è il rischio che con la creazione di una valuta parallela ci possa essere una preparazione dell’uscita dell’Italia dall’Eurozona”, queste le parole dell’agenzia di rating. La prossima revisione del rating italiano di Moody’s è attesa per il 6 settembre.