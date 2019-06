Trump: “Con Macron c’è rapporto eccezionale”

A margine delle celebrazione per il D-Day dei 75 anni dallo sbarco in Normandia, c’è stato un bilaterale tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il Presidente francese, Emmanuel Macron. Trump ha definito il rapporto con il capo dell’Eliseo “eccezionale”. L’incontro è avvenuto in Francia, a Caen, uno dei luoghi simbolo dello sbarco in Normandia.

“Siamo sempre felici quando il presidente Trump viene in Francia”, ha dichiarato Macron, soffermandosi anche lui sul rapporto tra i due paesi: “Le relazioni storiche sono importanti, per difendere la libertà nel mondo, e vanno al di là di noi. Ogni qual volta le libertà saranno minacciate, noi saremo insieme e costruiremo posizioni condivise per progredire”, ha concluso Macron.

Il Presidente Trump partirà nuovamente per gli Stati Uniti, essendo questo l’ultimo giorno di visita di Stato, che lo ha visto arrivare a Londra e passare in Francia per le celebrazioni dello sbarco in Normandia. Durante le celebrazioni di ieri aveva avuto modo di avere un colloquio con Angela Merkel, ma non c’è stato un bilaterale tra i due, considerando anche la posizione della Germania, penalizzata dai dazi imposti da Trump.