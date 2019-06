Di Maio: “Soldi non spesi del reddito di cittadinanza vadano a famiglie”

È intervenuto il leader del M5S, Luigi Di Maio, sulla questione dei conti pubblici, dopo la lettera della Commissione europea, visto che bisogna trovare una quadra per il deficit del 2019 e 2020. Per il vicepremier i soldi che verranno “risparmiati” dal reddito di cittadinanza devono andare alle famiglie.

“Se vogliamo favorire la crescita demografica, dobbiamo anche fare investimenti – ha spiegato Di Maio – l’UE non chieda solo tagli ma consenta di spendere dei soldi per le famiglie. Un bambino che nasce in Francia ha tre volte gli aiuti che ha una famiglia in Italia”. La proposta del vicepremier è di mettere il miliardo non speso dal reddito di cittadinanza sulle famiglie che fanno figli.

“Un miliardo non fa la differenza sulla finanza pubblica”, ha dichiarato Di Maio, con riferimento alle correzioni richieste dalla Commissione europea. Inoltre il leader del M5S propone una lotta all’evasione più efficace, con l’introduzione del carcere per gli evasori, ma solo dopo aver abbassato la pressione fiscale. Per fare questo servirà l’appoggio della Commissione europea, che dovrà concedere gli investimenti.