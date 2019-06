Dubai, pullman si schianta contro cartello stradale: 17 morti

Un pullman si è schiantato contro un cartello stradale a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, causando 17 morti, tra i quali ci sarebbero anche cittadini europei. In totale sono tre i feriti, mentre la polizia indaga sulle motivazioni dell’incidente.

A riferirlo è stata la società di trasporto dell’Oman, su Twitter, che ha parlato di un pullman della sua flotta, il quale era partito da Muscat e diretto a Dubai. A darne l’annuncio è stata la tv di Stato, per un incidente di una portata ampia.

La polizia degli Emirati ha rilasciato un resoconto sull’incidente, con 17 morti, tra cui una donna, due persone dell’Oman e parecchi cittadini asiatici ed europei. La Farnesina non è stata allertata, per ora non dovrebbero esserci italiani tra le vittime, nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sulle persone decedute. Non è chiaro se sia stato causato dall’autista o se c’è stato un problema tecnico al mezzo, gli inquirenti dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.