Ivrea, tabaccaio uccide un ladro: potrebbe entrare la nuova legittima difesa

Un furto andato male, con una sparatoria che è avvenuta in piena notte a Pavona Canavese, in provincia di Ivrea. Tre ladri, di origine moldava, hanno tentato di introdursi nella tabaccheria, con il proprietario che al sentire dei rumori di scasso è sceso con una pistola, sparando ed uccidendo uno dei malviventi.

Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria sarebbe avvenuta in piena notte, alle ore 3 in via Torino. In totale la polizia ha verificato che sono stati sparati sette colpi, di cui uno ha ucciso uno dei tre moldavi. Le altre due persone sono riuscite a scappare, con le indagini della polizia che sono appena iniziate.

Stando alla dinamica dei fatti, è stata fatta l’ipotesi che possa entrare in vigore la nuova legge sulla legittima difesa, che introduce lo “stato di turbamento” e potrebbe evitare al tabaccaio l’accusa di omicidio colposo, nonostante i sette colpi sparati non siano pochi. Con gli interrogatori delle prossime ore la polizia avrà un quadro più chiaro.