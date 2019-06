Mediaset sposta la sede in Olanda, nasce “MediaForEurope”

Un nuovo progetto annunciato da Pier Silvio Berlusconi, con lo spostamento della sede di Mediaset in Olanda, che conterrà le quote sia di Mediaset Italia, sia di Mediaset Espana e la quota appena acquisita di ProSiebenSat1. La residenza fiscale rimarrà in Italia, dove l’azienda pagherà le tasse.

C’è stato il via libera di Mediaset Italia ed Espana per la fusione in MediaForEurope, un progetto radiotelevisivo da proporre in Europa. Secondo Pier Silvio Berlusconi è un primo passo di un’alleanza europea.

La scelta dell’Olanda riguarda alcuni dettagli tecnici, con delle regole che permettono una gestione più stabile e maggiori opportunità di crescita e sviluppo. Non ci sarà una delocalizzazione, con le attività che rimarranno in Italia e Spagna, come anche le sedi fiscali. Nessun posto di lavoro in Italia è a rischio, dunque, ma solo nuove opportunità di espandersi in nuovi paesi europei.

“L’obiettivo è quello di rendere MediaForEurope un grande broadcaster europeo”, queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, nella nota ufficiale che ha annunciato la fusione delle due società.