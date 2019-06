Uscito il nuovo disco di Jovanotti: “Jova Beach Party”

La nuova produzione di inediti di Jovanotti è disponibile in anteprima su Apple Music, dove è possibile ascoltare le nuove otto tracce. Il nuovo album si intitola “Jova Beach Party”, come il tour che terrà in 15 spiagge italiane quest’estate.

Jovanotti ha lavorato a questo album con sette produttori diversi, una scelta artistica, utilizzando sette diversi studi di registrazione. Il nome identico a quello del tour non è un caso, anticipa, di fatti, di un mese la partenza dei concerti e ne richiama le tematiche: di festa e di condivisione.

Il primo brano dell’album “Prima che diventi giorno”, è stato realizzato con il produttore Rick Rubin, lo stesso con il quale aveva collaborato per l’album “Oh Vita” nel 2017. Ci sono anche il produttore dei Tre Ragazzi Morti, Paolo Baldini, Dj Ralf ed i produttori dei Cacao Mental, una band elettronica milanese, che utilizza sound afro-peruviani.

Ci sono anche brani più dance, come “Nuova era”, una specie di “Ti porto via con me”, con sonorità molto estive e di festa. Ci sono anche un brano con sonorità latine, uno reggae ed uno da clubbing. L’operazione di Jovanotti ha coinvolto più in primo piano i produttori, inserendo anche i loro nomi nei brani, come di solito non accade.