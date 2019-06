Conte: “Lunedì vertice di governo con Salvini e Di Maio”

Torna a parlare il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il suo viaggio in Vietnam e la conferenza stampa di “richiamo” agli alleati di governo, chiedendo un vertice di governo per lunedì prossimo.

“Mi fa piacere che siano migliorati i rapporti tra Salvini e Di Maio e che si siano incontrati nuovamente. Ora con toni diversi da quelli della campagna elettorale dovremo sederci ad un tavolo e lavorare per i prossimi obiettivi”, ha spiegato Giuseppe Conte.

Il vertice di lunedì anticiperà il Consiglio dei Ministri di martedì, nel quale si dovrà far fronte alle molte proposte in ballo tra i due alleati di governo, dal decreto Crescita, alle autonomie, allo Sblocca-cantieri. Domenica finirà questa fase di campagna elettorale, con gli ultimi ballottaggi nei comuni, per questo è stato fissato subito un Cdm, dopo molto tempo dall’ultimo tenuto, ad inizio maggio, dove si discusse di Siri.

Conte vuole stabilire una linea di governo con Lega e M5S, per avere un mandato più chiaro nei prossimi mesi, con obiettivi dichiarati ed una posizione più di alto livello. Sui minibot conferma le criticità che hanno manifestato sia Draghi nella giornata di ieri, sia il ministro Tria oggi a margine del G20 in Giappone. Borghi però non molla, rispondendo che non si tratta di una moneta parallela, ma di una “cartolarizzazione di crediti esistenti”, nello specifico verso la PA.