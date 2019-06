E3 2019, presentato FIFA 20 con il trailer ufficiale e il pre-ordine già disponibile

Come annunciato da giorni, oggi è stata presentato al pubblico FIFA 20, l’atteso nuovo capitolo del popolare gioco di simulazione calcistica, con l’uscita del trailer ufficiale, dal quale emergono i primi dettagli del gioco.

Già presente la scheda del gioco sullo store della PlayStation, a questo indirizzo, nel quale si evince come FIFA 20 sia stato sviluppato in collaborazione con Frostbite Engine. Rinnovata l’intelligenza artificiale, che, come ogni anno, è uno degli aspetti fondamentali per questo videogioco, non solo per le gare in single-player, ma anche per l’organizzazione della squadra in campo durante le gare in multi-player.

La data di uscita di FIFA 20 è stata già ufficializzata da EA Sports, sarà il 27 settembre 2019, per PS4, Xbox One ed Origin. Di seguito il trailer ufficiale rilasciato poco fa direttamente da EA Sports.