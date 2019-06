Eden Hazard al Real Madrid per almeno 100 milioni di euro

Il talento belga Eden Hazard è stato annunciato dal Real Madrid con un video di presentazione. Ha firmato fino al 2024 e verrà presentato il prossimo 13 giugno al Bernabeu. Come riferito dai media spagnoli, al Chelsea andranno 100 milioni di euro più bonus.

La campagna del Real Madrid non sembra finire, dopo molti acquisti è arrivato anche il campione del Chelsea, che da anni gioca in Premier League e che aveva raggiunto le semifinali dei Mondiali 2018. L’acquisto di Hazard si aggiunge a quello di Jovic, arrivato dall’Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro, oltre a Militao, difensore arrivato dal Porto per 50 milioni di euro ed il talento Rodrygo, classe 2001, acquistato lo scorso anno e lasciato al Santos per 45 milioni di euro.

Una rosa che sembra andare a configurarsi, quella che avrà a disposizione Zinedine Zidane per il suo secondo mandato al Real Madrid, dopo quello che portò una serie di Champions in bacheca.