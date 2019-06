La difesa di Palamara: “Non sono corrotto né eterodiretto”

Il caso legato agli scandali nel Csm va avanti, con uno dei maggiori indagati, Luca Palamara, ex presidente Anm, che si difende dall’indagine a suo carico con una nota inviata alla Procura di Perugia. Nell’inchiesta è finita anche la nomina del procuratore generale della Procura di Roma, in sostituzione di Giuseppe Pignatone, andato in pensione settimane fa.

“Non sono un corrotto e voglio dimostrarlo. Non ero eterodiretto nelle mie scelte da nessuno”, queste le parole di Palamara inviata alla Procura di Perugia in sua difesa. “Chiederò che il mio nome non venga strumentalizzato, non ho avuto legami politici e non ho svolto incarichi di dipendenza politica – ha aggiunto il Pm – non ho fatto gli interessi del gruppo Amara. Intendo dimostrare che non sono un corrotto, per questo ho allegato i miei estratti conto dal 2011”, ha concluso Palamara.

Nelle prossime settimane si avranno maggiori dettagli, con il proseguo degli interrogatori dei magistrati sotto inchiesta, come Stefano Rocco Fava e Luigi Spina, anche loro considerati corrotti e attivi nel sistema di corruzione.