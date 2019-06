Di Maio blocca la candidatura di Enrico Letta come presidente del Consiglio Ue

Come riferito da “La Repubblica” il governo gialloverde ha rifiutato la candidatura di Enrico Letta come presidente del Consiglio Ue, durante la fase di proposte per arrivare a luglio con un candidato.

Il governo M5S-Lega ha escluso categoricamente Enrico Letta come loro candidato, come ha spiegato Luigi Di Maio con un post su Facebook: “Tutta la mia solidarietà ad Enrico Letta (sappiamo a cosa mi riferisco), ma non lo proporremo come Commissario Ue”, queste le parole del vicepremier, con le opposizioni che fanno notare come la candidatura non fosse per la Commissione.

“In Europa ci mandiamo una persona che ha sempre difeso l’Italia, una persona che abbia a cuore gli investimenti, nessuno pensa ai vari Letta, Renzi e Gentiloni”, ha affermato Di Maio.

Nelle prossime settimane gli alleati di governo dovranno trovare un nome da proporre in Europa per il ruolo di Commissario, come di diritto, nonostante potrebbe non essere un posto di rilievo, visto che la maggioranza del Parlamento europeo è su sponde opposte rispetto al governo Conte.