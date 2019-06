Napoli, cade un pezzo di cornicione: morto un commerciante

A Napoli un uomo di 66 anni è morto dopo il crollo di un pezzo di cornicione, il quale si è staccato dal quinto piano di via Duomo, nel quartiere Stella. Il commerciante, Rosario Padolino, è stato soccorso e trasportato al Centro traumatologico ortopedico, ma non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava nei pressi del suo negozio, un locale di abbigliamento, quando un pezzo di cornicione è venuto giù e lo ha colpito. Rosario Padolino era un volto noto del quartiere, conosciuto da molti ed al momento dell’incidente si trovava a circa 200 metri dal suo negozio.

Il cornicione, stando alle testimonianze, era stato già imbrigliato in passato e sulla strada è caduto molto materiale, con la via Duomo che è una delle più trafficate dai turisti. Non ci sarebbero altri feriti oltre la vittima, ma le forze dell’ordine dovranno aprire un fascicolo per capirne le cause.