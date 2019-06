Roma, bambino di 2 anni cade dentro uno stagno ed annega

Un bimbo di 2 anni è annegato a Nettuno, vicino Roma, dopo essere caduto dentro uno stagno vicino la casa dove viveva. Era sfuggito all’attenzione dei genitori, con il padre che lo ha ritrovato all’interno dello stagno ed ha chiamato i soccorsi.

Subito è arrivato l’elisoccorso, con i vigili del fuoco, ma non c’è stato nulla da fare, con il bimbo che era già annegato al loro arrivo. Il padre lo ha trovato che galleggiava nello stagno e ha cercato di prestare i primi soccorsi.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto, con il bambino che si sarebbe allontanato dalla sua abitazione e sarebbe caduto in uno stagno che non era segnalato. I genitori lo hanno trovato poco dopo, ma era già in pessime condizioni. Gli agenti indagheranno per capire come sia potuto succedere e come sia riuscito ad avvicinarsi allo stagno in autonomia.