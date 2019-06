Roma, lite durante movida: esce dal locale e li investe: due persone gravi

Una serata finita in violenza a Roma, nel quartiere Eur, dove un giovane di 23 anni ha investito altri ragazzi dopo una rissa in un locale. Ci sarebbe stato anche un accoltellamento, non è chiaro se correlato alla stessa lite.

I fatti sono avvenuti intorno le 3:30 in un locale dell’Eur, quando una lite all’interno dello stabile si è trasferita fuori, dove un giovane è andato a prendere la sua auto ed ha investito due persone con cui aveva discusso. La lite è avvenuta tra due gruppi di persone, ci sarebbe stato anche un accoltellamento di un 20enne.

L’incidente è avvenuto in viale di Val Fiorita, con l’aggressore che è stato fermato dalla polizia poco dopo, probabilmente grazie a qualche testimone che ha preso la targa dell’auto. Dopo circa 20 minuti dall’incidente in auto, un egiziano di 20 anni è stato ferito con un arma da taglio. Non è chiaro se gli episodi sono correlati, visto che i due gruppi di persone erano rivali tra loro. L’egiziano è stato trasportato in ospedale in codice rosso.