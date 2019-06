Trump: “Accordo raggiunto con il Messico su immigrazione, niente dazi”

È stato raggiunto l’accordo tra gli Stati Uniti ed il Messico in tema di immigrazione, con il governo messicano che effettuerà controlli all’interno dei suoi confini per evitare che partano “carovane” di persone verso gli Usa. Non saranno messi i dazi al 5% come era stato minacciato da Trump.

“Il Messico ha accettato le nostre richieste in tema di immigrazione e per questo non verranno inseriti dei dazi”, ha spiegato Trump, che ha dato lui stesso l’annuncio su Twitter dopo essere tornato dalla visita di Stato nel Regno Unito.

I negoziati sono durati tre giorni, con il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, che ha passato molto tempo a Washington per arrivare ad una quadra finale. Già quando era ancora sull’Air Force One, Trump, aveva twittato sulle buone possibilità di concludere l’accordo, segno che si erano fatti dei passi in avanti nei tavoli ai Washington.

Da lunedì il Messico schiererà la sua guardia nazionale al confine meridionale, contrastando le gang criminali e collaborando con i servizi segreti americani.