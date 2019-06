Londra, incendio in un palazzo nella zona est della città: sei piani in fiamme

Un grave incendio ha colpito un intero palazzo nella zona est di Londra, impegnando oltre 100 pompieri che sono giunti sul posto. Al momento non sono note le cause che hanno innescato le fiamme. Non risultano persone ferite.

Domenica pomeriggio di fuoco nella zona di Barking, con un incendio che sta impegnano 15 mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Le immagini postate sui social mostrano il palazzo completamente in fiamme, forse anche a causa delle temperature più calde, che sono arrivate in tutta Europa.

Nel 2017 nella stessa città ci fu un incendio che causò la morte di due persone italiane, nelle Grenfell Tower. Nelle prossime ore la polizia britannica potrà entrare nell’edificio, per capire da dove può essere partito l’incendio, che ha devastato sei piani di palazzo.