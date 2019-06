Renzi: “Sul Csm ipocrisia per attaccarci”. Esclude un nuovo partito

Matteo Renzi è tornato a parlare questa mattina a Bologna alla Repubblica delle Idee, sul tema del governo e degli scandali sulla magistratura che sono usciti nelle ultime settimane. Ha escluso la formazione di un nuovo partito, come alcuni avevano ipotizzato.

“Lega e M5S hanno vinto le elezioni promettendo la Luna, ma il tempo è galantuomo, le bugie raccontate verranno a galla – ha dichiarato l’ex premier – mentre allearsi con il Movimento 5 Stelle nel 2018 era accontentare l’ansia da posizionamento di qualche vecchio notabile del PD, che per una poltrona da Presidente della Camera avrebbe fatto di tutto”.

Renzi ha anche escluso di voler formare un suo partito: “Lo spazio per creare un nuovo partito c’è stato in passato, ma ho voluto giocare di squadra, anche se non sono stati leali con me”, ha spiegato parlando del “fuoco amico” ricevuto quando era al governo. L’ex segretario del PD ha esplicitamente chiarito di non voler rifare la Margherita, nella conformazione pre-PD, perché “i veri leader di partito sono gli amministratori delle piccole città”.

Sul caso del Csm ha fatto notare come per le nomine ci sia in ballo la politica ed il sistema non è stato creato da Lotti: “Se avessero messo il trojan su un cellulare di un altro magistrato, ci sarebbero stati altri legami”, dichiarandosi favorevole ad un cambio delle regole per nominare i vertici del Csm.