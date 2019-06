Venezia, incendio in casa: morti anziani coniugi

Due persone anziane sono morte nella loro abitazione a Marcon, in provincia di Venezia, dopo un incendio che si è sviluppato nella villa dove abitavano. Non sono note le cause dell’incendio, sul quale stanno indagando vigili del fuoco e polizia.

Due coniugi di 87 ed 86 anni sono morti a seguito di un incendio divampato intorno alle 5 del mattino, senza che si accorgessero di nulla. I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini, ma al loro arrivo non c’era nulla da fare ed hanno solo potuto constatare la morte dei due.

La polizia sta raccogliendo del materiale per cercare di capire come sia stato possibile che l’incendio partisse dal nulla, non si sono rilevate fughe di gas, inoltre nella notte non c’era alte temperature all’interno dell’abitazione. Nelle prossime ore continueranno le indagini per appurare le cause del rogo.