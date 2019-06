Venezia, in migliaia alla manifestazione contro le Grandi Navi

Si sono ritrovati in Piazza San Marco, il corteo delle Grandi Navi è arrivato nei pressi della basilica, dove c’è il problema dell’arrivo delle navi da crociera, contestato dai manifestanti. La manifestazione è stata organizzata dopo l’incidente della nave Msc dei giorni scorsi, che aveva colpito un battello nel canale della Giudecca.

Il corteo voleva inizialmente occupare tutta la piazza, ma sono stati confinati in una porzione, per fare spazio ai tanti turisti che affollavano il resto della piazza. Inizialmente era stata negata la possibilità di arrivare in piazza San Marco, come accade dal 1997 dopo gli scontri dei “Serenissimi”. A fronte dell’alta partecipazione è stato poi concesso di arrivare fino a piazza San Marco, considerato che erano più di 5mila persone, con la polizia che ha fatto passare i turisti in un’altra zona.

Molti striscioni hanno accompagnato il corteo, come “Fuori le grandi navi” e “Rispetto per la laguna”. Il problema era stato tirato in ballo anche da esponenti del governo, come il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.