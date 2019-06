Vittoria in rimonta ai Mondiali femminili: Italia-Australia 2-1

Le ragazze della Nazionale femminile hanno vinto in rimonta per 2-1 contro l’Australia, dopo una gara sofferta e decisa negli ultimi minuti. I Mondiali in Francia iniziano nel migliore dei modi a Valenciennes per la Nazionale di Milena Bertolini.

La gara inizia con un rigore per l’Australia, che mette in salita la partita delle ragazze della Nazionale, con rimonta finale negli ultimi secondi di gara, per tre punti pesanti per l’andamento del Mondiale.

Le azzurre erano partite bene, trovando il gol all’ottavo minuto, poi annullato dal Var per una posizione di fuorigioco. Dal possibile vantaggio arriva il rigore per l’Australia, che la Kerr trasforma per il momentaneo vantaggio delle australiane. Nel secondo tempo, però, c’è la rimonta con una doppietta di Barbara Bonansea, che con un gol al 95esimo regala la vittoria finale.