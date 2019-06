Ballottaggi, il centrosinistra vince a Livorno ma perde Ferrara dopo 69 anni

I ballottaggi delle elezioni si sono chiusi con alcuni risultati “importanti”, come il centrosinistra che riprende la “storica” Livorno, ma perde dopo 69 anni di governo Ferrara, che va al centrodestra, con un boom della Lega. Affluenza bassa, ferma al 52%, come era prevedibile essendo dei ballottaggi e quindi con candidati che non possono soddisfare tutto l’elettorato.

Il M5S tiene a Campobasso, l’unico comune dove andava al ballottaggio, scontrandosi con una candidata del centrodestra e vincendo nettamente. Il centrosinistra ha tenuto sindaci uscenti come quelli di Prato, Reggio Emilia, Cesena e Cremona.

A Biella vince il candidato della Lega, Claudio Corradino, contro un candidato civico, Donato Gentile; in Umbria il centrodestra si afferma in maniera netta, lasciando al centrosinistra solo Gubbio. A Potenza ha vinto la Lega, mentre ad Avellino, nella sfida tra centrosinistra e candidato civico, ha vinto quest’ultimo per pochi voti.

“Abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da 70 anni”, ha dichiarato Salvini su Twitter, ma anche il centrosinistra appare soddisfatto, dopo la riconquista di alcune città.