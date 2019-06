Fca-Renault, si riapre la trattativa: Nissan potrebbe dare l’appoggio in cambio di quote Renault

Si potrebbe riaprire il tavolo per la fusione tra Fca e Renault, con un’apertura che arriva da Nissan, segno che la frenata dei giorni scorsi riguardava più parti, con da una parte il governo francese a chiedere più garanzie per i lavoratori (ed un posto in Cda) e dall’altra l’alleato nipponico che è già alleato di Renault e che ha voce in capitolo sulla fusione.

La proposta di Nissan a Renaul sarebbe quella di una riduzione delle quote di Renault all’interno della società automotive nipponica, al momento al 43,4%, in cambio di un suo appoggio alla fusione con Fca. L’appoggio di Nissan è cruciale, perché tra gli obiettivi di Fca-Renault ci sarebbe quello di entrare nel blocco Nissan-Mitsubishi-Renault, per formare il più grande gruppo automotive al mondo, superando anche Volkswagen.

Il presidente di Fca, John Elkann, aveva chiuso nei giorni scorsi le trattative, dando la colpa all’interferenza politica del governo francese, che avrebbe fatto rinviare di 5 giorni il voto nel Cda di Renault, avendo una quota del 15%, per ottenere l’appoggio di Nissan.