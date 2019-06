Istat, calo della produzione industriale: -0,7% ad aprile. Frenata -1,5% su base annua

Un nuovo calo della produzione industriale ad aprile con un -0,7% sul mese precedente, mentre il calo su base annua è ancora più evidente con un -1,5% tendenziale. Inoltre c’è stato il crollo del settore auto italiano, con un -17,1% rispetto alle vendite 2018, solo nei primi mesi del 2019 è stato evidenziato un calo del 14%.

L’Istat ha certificato una contrazione del 1,5% su base annua, che non tiene conto del ponte di Pasqua, che potrebbe spostare di uno 0,1% in positivo sui dati grezzi. A marzo è stato confermato il calo di un punto percentuale dal 2018, mentre risulta in aumento il settore energetico (+3,6%) rispetto ai beni di consumo, intermedi e strutturali che sono tutti in contrazione.

Il dato sul settore auto preoccupa, considerando che anche negli altri stati europei è stato certificato un calo importante, dovuto anche dai dazi americani che ha imposto Trump.