Londra, oggi saranno scelti i candidati per sostituire la May

Nel tardo pomeriggio di oggi è attesa la lista finale di possibili sostituti della premier dimissionaria Theresa May, con alcuni favoriti, come Boris Johnson, ed altri che si stanno facendo spazio negli ultimi giorni.

La procedura per potersi proporre come candidato prevede che ci sia l’appoggio di almeno otto parlamentari, in aumento rispetto ai due che erano necessari nell’ultima corsa alla leadership dei Tory nel 2016. Il Comitato 1922, che gestisce le elezioni dei leader, annuncerà la lista finale dei candidati, alle ore 17.30 locali, le 18.30 in Italia, che saranno poi votati dai 100mila iscritti al partito conservatore.

Secondo fonti interne, sarebbero 11 i candidati alla lista finale, con Boris Johnson che è quasi certo di esserci, con le sue proposte di “brexit in qualsiasi caso” e di un successivo taglio di tasse. Uno dei suoi avversari è Jeremy Hunt, l’attuale ministro degli Esteri, oltre al ministro dell’Interno, Sajid Javid. Tutti i candidati promettono un nuovo accordo, nonostante l’Unione Europea abbia chiuso a questa possibilità.