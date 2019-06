New York, un elicottero si schianta contro un grattacielo a Manhattan

Un elicottero ha colpito un edificio tra la 51esima strada e 7th Avenue, a Manhattan, causando un incendio e caos nelle strade. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, al momento non è possibile quantificare i feriti.

L’incidente è avvenuto non distante da Times Square, nell’edificio “Axa Equitable Center”, utilizzato da BNL, Citibank ed alcuni studi legali. Sul posto sono accorsi sia i mezzi dei vigili del fuoco, sia le volanti della polizia, che ha chiuso la strada al pubblico.

Il governatore Andrew Cuomo è nella strada adiacente all’incendio a monitorare la situazione. “Ho visto la gente correre fuori”, ha riferito una testimone che lavora nella strada dell’incidente, confermando che le persone all’interno dell’edificio sono state evacuate tempestivamente.

Un esponente della polizia di New York ha dichiarato che il numero di feriti non è quantificabile, mentre WNBC ha riportato che ci sarebbe almeno un ferito.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

