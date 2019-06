Notre-Dame, il prossimo weekend si terrà la prima messa dopo l’incendio

Il rettore della cattedrale, Patrick Chauvet, ha dichiarato che nel prossimo weekend si terrà la prima messa dopo l’incendio che ha colpito Notre-Dame. La maggior parte della ricostruzione non è ancora iniziata, ma la cattedrale è stata sistemata al suo interno dai residui delle fiamme di aprile.

Alla messa parteciperanno alcuni religiosi, che dovranno indossare un casco durante la cerimonia e che saranno confinati in una cappella nel fondo della cattedrale che è stata risparmiata dalle fiamme. In totale si stima la presenza di circa sei-sette sacerdoti oltre l’arcivescovo, insieme ad altri religiosi. Secondo quanto riferito è possibile che la messa possa essere preceduta dalla celebrazione dei Vespri nel piazzale esterno a Notre-Dame.

Ancora non sono noti i tempi per rimettere in sesto la cattedrale, con Macron che aveva parlato di cinque anni per la ricostruzione, per ora è stata messa in sicurezza e sono stati rimossi i residui interni.