Roma, esplosione a Rocca di Papa: ferito il sindaco e tre bambini, uno è gravissimo

Una grave esplosione ha distrutto un edificio di tre piani a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Tra le persone ferite ci sarebbe il sindaco, Emanuele Crestini, e tre bambini, di cui uno sembrerebbe in gravi condizioni.

L’incidente è stato causato da una fuga di gas, da accertare, che è avvenuta a pochi metri dal palazzo del Comune e da una scuola per l’infanzia, con i bambini che erano dentro. I vigili del fuoco ed i soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma si sono trovati di fronte ad una situazione difficile.

I vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della zona del centro storico, con annessa evacuazione, per un pericolo di un secondo scoppio. Sarebbe difatti danneggiata una tubatura di gas, presumibilmente toccata dopo alcuni lavori nel centro storico. Secondo le prime ricostruzioni, un’azienda terza, che non è Italgas, la fornitrice ufficile, stava effettuando dei rilevamenti nel sottosuolo nell’area del municipio, causando un danneggiamento dei tubi.

I bambini feriti sono stati raggiunti da vetri e calcinacci provocati dall’esplosione, erano nel Centro per l’infanzia che fa parte dell’istituto comprensivo Leonida Montanari. Uno dei tre è stato portato al Bambino Gesù di Roma in codice rosso, mentre gli altri due sono al momento a Frascati, in condizioni non gravi.