Sondaggi elettorali Index: Fratelli d’Italia supera per la prima volta Forza Italia

Nelle rilevazioni delle prima settimana di giugno di Index Research ci sono delle sorprese per quanto riguarda il centrodestra, con il sorpasso, per la prima volta, del partito di Giorgia Meloni su quello di Silvio Berlusconi.

Come si può vedere dai dati forniti, la Lega mantiene il livello di voti delle Europee, al 34%, con il PD che guadagna qualcosa, finendo al 23%. Segue il Movimento 5 Stelle, in piena crisi (ma in ripresa rispetto alle europee) al 18,9%, ma nel centrodestra c’è la novità più importante, con Fratelli d’Italia che si attesta al 7%, mentre Forza Italia è in calo al 6,9%.

Il post europee ha confermato il netto calo del partito di Berlusconi, che ora rischia di essere irrilevante nell’alleanza di centrodestra, aprendo la strada ad un governo Salvini-Meloni, come si ipotizzava da altri sondaggi nei giorni scorsi. Berlusconi però ha cercato di ricompattare subito il suo elettorato: “C’è solo uno schema vincente, quello del centrodestra unito”, ha spiegato alla stampa.