Terni, con il fondo sociale europeo arriva un milione di euro per i disabili

Un progetto sociale europeo che andrà a finanziare la zona di Terni e non solo, con in totale un milione e 123 mila euro di finanziamento, legato al Piano Operativo Regionale del Fondo sociale europeo.

Sono previsti degli investimenti indirizzati all’inclusione sociale, che riguarda la zona 10, comprendente Terni, Polino, Ferentillo, Montefranco, Arrone, Acquasparta, San Gemini e Stroncone. A darne l’annuncio è stato l’assessore per i Servizi Sociali, Marco Celestino Cecconi, il quale ha affermato come questo progetto sia il primo dell’Umbria: “Il Comune di Terni è all’avanguardia sull’inclusione sociale ed alla lotta alla povertà. Abbiamo creato il progetto ‘Investiamo sul tuo futuro’ con la Regione ed ora siamo pronti ad effettuare i primi bandi“.

A livello di finanziamento, il 90% andrà al Comune di Terni, che gestirà il progetto, come confermato dall’assessore Cecconi. Nella delibera a firma dell’assessore ci sono ulteriori 537mila euro per l’assistenza domiciliare verso i minori disabili, mirata all’integrazione con gli altri bambini, grazie all’utilizzo di attività ricreative, sportive ed educative. Altri 421mila euro saranno destinati al progetto per far rientrare nel mondo del lavoro gli adulti con disabilità, mentre 153mila euro verranno dati al servizio di avviamento al lavoro per i giovani disabili, con borse di studio, tirocini e tutoraggio.

L’assessore Cecconi si dice soddisfatto del suo risultato: “L’obiettivo del Comune era quello di non sprecare nemmeno un euro dei fondi europei, usandoli in vari progetti legati alla disabilità, in settori che sono particolarmente delicati, come quello dell’inclusione. L’approccio che abbiamo avuto è stato quello di pianificare e programmare in maniera precisa e sistematica, per poter ricevere l’approvazione del progetto in tutti i sui ambiti. Abbiamo riattivato il servizio della mobilità in acqua e di ippoterapia, con partenza da settembre 2019“.