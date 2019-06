Volo Manchester-Islamabad, sette ore di ritardo per l’apertura dell’uscita di emergenza: confusa col bagno

Un passeggero ha aperto per sbaglio la porta dell’uscita di emergenza, confondendola con quella del bagno, causando un ritardo totale di sette ore, a causa dell’apertura dello scivolo e della mancanza di personale.

Il volo era in partenza da Manchester ed era diretto ad Islamabad, capitale del Pakistan, ma è arrivato con un ritardo considerevole, a causa del poco personale che è stato impiegato per rimettere a posto lo scivolo di emergenza.

Non c’è stato alcun pericolo per gli altri passeggeri, come ha comunicato la compagnia Pakistan International Airlines: “L’aereo era in sosta di sicurezza quando è stata aperta la porta di emergeza, dunque nessuna persona è stata ferita dall’azione del passeggero”. Probabilmente nel periodo estivo la compagnia ha già ridotto il personale a terra, dilungando i tempi per episodi straordinari di questo tipo.