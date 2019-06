Canada come l’Europa: dal 2021 stop alla plastica monouso

Anche in Canada saranno vietate posate, piatti, cannucce e cotton fioc, a partire dal 2021, in linea con la misura approvata dall’Unione Europea. A darne l’annuncio è stato il premier Justin Trudeau, con il modello da seguire che è quello approvato lo scorso maggio dall’Europa, con il Consiglio UE che ha approvato il divieto della plastica dal 2021.

Tra le altre cose vietate ci sono i contenitori, bicchieri, lo stir (il cucchiaino lungo dei cocktail), polistirolo per cibo da asporto, asticelle dei palloncini, bottiglie. Per i prodotti in plastica per i quali non ci sono alternative, l’Unione Europea aveva lasciato agli Stati membri la soluzione dei casi.

Bandite anche le oxo-plastiche, come quelle dei sacchetti del supermercato. Per il premier canadese solo il 10% delle plastiche utilizzate vengono poi riciclate, un numero esiguo, che ha portato al divieto generale.